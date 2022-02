Pianistin aus Schmelz : Karin Olivieri veröffentlicht ihren Bildband „Ton um Ton - im Licht“

Schmelz „Ton um Ton – im Licht“ – so heißt der Bild- und Poesieband mit CD, den die Pianistin Karin Olivieri im Dezember 2021 herausgegeben hat.

Getreu dem Zitat von Robert Schumann „Licht senden in die Tiefen des menschlichen Herzens ist des Künstlers Beruf“ hat Olivieri, die seit 2002 im Saarland lebt, in den ersten Monaten der Corona-Pandemie 2020 täglich ein Klavierstück mit Gedichten und Fotos an Freunde und Bekannte verschickt, um Lichtzeichen zu setzen, und „...um die Verbindungen von Herz zu Herz hell aufleuchten zu lassen“, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Diese Lichtzeichen wurden daraufhin mehrfach geteilt.