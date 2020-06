Auf dem Renges : Zum Jubiläum der Marienkapelle gab es eine Infotafel

Schmelz Vor 70 Jahren wurde die Kapelle gebaut.

Der Bau der Marienkapelle geht auf ein Gelöbnis der Pfarrei an die Gottesmutter zurück. Der damalige Pfarrer Rudolf Oster und die Pfarrei St. Stephanus Schmelz-Bettingen versprachen der „Dreimal Wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt“ eine Kapelle zu errichten, wenn der Krieg ohne größere Zerstörungen an der Pfarrei und dem Ort vorübergehe. Unter großer Teilnahme der Bevölkerung und der örtlichen Unternehmen wurde das Versprechen in den Jahren 1949/50 eingelöst, so dass die Marienkapelle am 21. Mai 1950 eingeweiht werden konnte.