Schnelles Internet für Hüttersdorf

Den jüngsten Aussagen des Generalunternehmers der Telekom zufolge wird am heutigen Montag mit den Arbeiten zur Verbesserung des Breitbandausbaus in der Gemeinde Schmelz begonnen. Der Startschuss hierzu fällt im Ortsteil Hüttersdorf, wo in mehreren Bereichen zunächst die neuen Verteilerkasten gesetzt beziehungsweise die alten Verteilerkästen umgebaut werden. red