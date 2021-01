Registrierungspflichtiger Inhalt: Gastronomie liefert weiter : Lecker Essen trotz Lockdown

Die Küche bleibt nicht überall kalt: Auch im Kreis Saarlouis haben viele Gaststätten und Restaurants im Lockdown auf Liefer- und/oder Abholservice umgestellt. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis gibt es etliche gastronomische Liefer- und Abholserviceangebote. Hier eine Auflistung derer, die sich bisher bei uns gemeldet haben.

Die Gastronomie leidet besonders unter den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Restaurants, Cafés und Imbissläden dürfen immer noch nicht öffnen. Trotzdem brauchen die Saarländer nicht auf gutes Essen zu verzichten, denn ein Liefer- und Abholservice ist weiterhin erlaubt. Viele Restaurants haben schon im Frühjahr und Sommer ihren Betrieb darauf umgestellt und bieten den Service auch jetzt wieder und weiter an.

Wir wollen von den Gastronomen wissen, wer seinen Kunden einen Liefer- und/oder Abholservice anbietet. Wir freuen uns über weitere Zusendungen, bitte teilen Sie uns auch mit, wenn sich etwas an Ihrem Angebot ändert.

Der Beruser Hof, An der Port 25 in Berus, bietet an sieben Tagen die Woche Gerichte zum Abholen von 17 bis 22 Uhr. Die Küche ist deutsch, es gibt beispielsweise Schnitzel, Flammkuchen, Hähnchen und Salate. Kontakt: Telefon (0 68 36) 62 29.

Das Hotel Chapeau Noir, Hauptstraße 1 in Überherrn, bietet einen täglichen Abholdienst, montags bis samstags abends und am Sonntagmittag. Nur telefonische Bestellung: (0 68 36) 8 00 45 40. Deutsche Küche steht auf dem Programm. Weitere Infos und die Speisekarte gibt es im Internet: www.hotel-chapeau-noir.de.

Anne Treib und ihr Team vom Bistro Zeitvertreib in Lebach (Am Markt 20) offerieren von Montag bis Freitag, mittags und abends, Gerichte nach Vorbestellung zum Mitnehmen. Vorbestellungen bis 9.30 Uhr am selben Tag an zeitvertreib@anne-treib.de oder unter Tel. (0 68 81) 5 11 21. Abholung: Mittagsmahlzeit 12 bis 14 Uhr, Abendmahlzeit 16.30 bis 18 Uhr. Ebenso sind Klappschmeeren, Kuchen, Backwaren, Coffee-to-go, eine Vielzahl an Teesorten und mehr erhältlich (12 bis 18 Uhr). Internet: www.anne-treib.de

Hähnchen, Pommes und vieles mehr hat die Gaststätte Vereinshaus Piesbach, Hauptstraße 87 in Piesbach, im Angebot. „Nur Abholung von mittwochs bis sonntags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, nur mit Vorbestellung“, heißt es. Kontakt: Tel. (0 68 38) 8 18 19 oder (01 63) 2 15 13 06.

Klassiker wie Bierfladen und Co sowie eine wechselnde Karte mit vegetarischen Gerichten hält Leickshof, Niedstraße 107, in Siersburg, zur Abholung bereit. Bestellt wird über Telefon (0 68 35) 6 79 93. Die aktuelle Speisekarte gibt es im Internet: www.leickshof.de sowie auf der Facebook-Seite des Lokals.

Schnitzel, Salate, Pizza und Nudeln kann man zum Abholen bestellen beim Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Straße, in Ensdorf unter Tel. (0 68 31) 5 40 77.

Pue’s Altes Haus, Beckingerstraße 5, in Dillingen-Diefflen, bietet deutsche Küche zum Abholen an. Bestellt wird unter Tel. (0 68 31) 70 28 88 oder per Mail an info@puesalteshaus.de oder auf Facebook.

Die Brasserie Williams, in der Kanalstraße 3a, in Schmelz, bietet deutsche Küche an, unter anderen Schnitzel und Flammkuchen zum Abholen, aber auch zur Lieferung. Tel. (0 68 87) 9 25 15 oder (0 68 87) 3 00 30, auf Facebook oder www.speisekarte.de

Deftige, saarländische Küche bietet Zum Steinpilz, in der Karcherstraße 11, Saarlouis, als Straßenverkauf an. Tel. (01 73) 3 94 79 51 oder (01 74) 6 07 23 90.

Deutsche Küche bietet das Restaurant Landhaus Thea, Köllnerstraße 3, in Schwalbach an – zur Abholung (nur auf Vorbestellung). Es gibt eine spezielle Außer-Haus-Abholkarte. Bestellt wird über Tel. (0 68 34) 5 47 75. Internet: www.landhaus-thea.de.