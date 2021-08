IHK-Zertifikate : Handwerkszeug für junge Führungskräfte

Schmelz 17 junge Leute nahmen an einer Weiterbildung von dittgen und der IHK teil, die erstmals angeboten wurde.

Mit der Zertifikatsübergabe in Weiskirchen endete die erfolgreiche Weiterbildung der 17 jungen und angehenden Führungskräfte, die von dem Bauunternehmen dittgen aus Schmelz in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland erstmalig angeboten wurde.

Jürgen Tilk, Leiter Weiterbildung, überreichte als Vertreter der IHK die Zertifikate: „Wir freuen uns, dass unsere Mitgliedsunternehmen der Marke IHK vertrauen. Unsere Zertifikate begleiten deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Abschluss der dualen Ausbildung hinaus und weisen diese als qualifizierte Fachkräfte aus.“ An insgesamt zehn Tagen drückte der Führungsnachwuchs die Schulbank und eignete sich umfassendes Wissen in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an an. Auf dem Programm standen unter anderem die Themen Kommunikation, Selbstführung und Motivation.