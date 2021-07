Hüttersdorf Ein grüner Kangoo wurde stark beschädigt.

Die Lebacher Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Hüttersdorf am Montag. Wie es heißt, kollidierte ein bislang Unbekannnter zwischen 7 und 7.10 Uhr mit seinem Wagen mit einem geparkten grünen Renault Kangoo und machte sich aus dem Staub. Der Renault wurde stark an der Fahrertür beschädigt. Hinweise: Tel. (0 68 81) 50 50.