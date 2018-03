Hüttersdorf macht picobello sauber

Auf Initiative des CDU Ortsverbandes findet im Rahmen der landesweiten Aktion Saarland picobello wieder eine Frühjahrsputzaktion in Ort, Wald, Feld und Flur statt. Aktionstage sind Freitag, 9. März, und Samstag, 10. März. Im vergangenen Jahr haben in Hüttersdorf rund 400 Helfer bei einer der größten Reinigungsaktionen landesweit mitgemacht, erklärte Organisator und CDU-Vorsitzender Nicolas Lorenz. Am Freitag werden Kindergärten und die Grundschule ihren Beitrag leisten, während der große Aktionstag der Vereine und Gruppierungen samstags um 9 Uhr auf dem Marktplatz startet.

Im Anschluss wird für alle Helfer wieder ein warmer Imbiss durch das Team von Feuerwehr und DRK gereicht.

Info: beim Vorsitzenden der CDU Hüttersdorf, Nicolas Lorenz, Krämerstraße 7, Telefon (0 68 87) 90 39 81, E-Mail: info@nicolas-lorenz.de.