Bettinger Mühle Schmelz Beim Bauernmarkt herrschte Hochbetrieb

Schmelz · An der Bettinger Mühle in Schmelz boten am Sonntag rund 60 Händler ihre Waren an. Parkplätze waren Mangelware.

23.04.2023, 17:10 Uhr

Ein wahrer Besuchermagnet ist der Bauernmarkt Schmelz an der Bettinger Mühle. Von oben sieht man das ganze Treiben. Foto: Ruppenthal

Der Schmelzer Bauernmarkt ist und bleibt ein Besuchermagnet. Schon bevor Bürgermeister Wolfram Lang ihn am späten Sonntag Vormittag eröffnet hatte, herrschte reger Besucherandrang. In der Mittagszeit strömten dann die Massen. Parkplätze im Umfeld der Bettinger Mühle wurden zur Mangelware.