Großes Techno-Fest in Schmelz Anreise, Tickets, Timetable – Das sollten Besucher des Heidebeat-Festivals jetzt wissen

Sommer, Sonne, Musik und Partylaune – bereits in den vorherigen beiden Jahren konnte das vom „Local Move“-Verein organisierte „Heidebeat“-Festival zahlreiche Besucher begeistern. Alleine vor einem Jahr besuchten rund 2500 Besucher das Festival im Heidebad, welches auch immer einen gemeinnützigen Hintergrund hat. Am Samstag, 17. August, ist es wieder soweit und das mittlerweile dritte Heidebeat öffnet seine Tore. Wie Besucher am besten hingelangen, welche Musikacts in diesem Jahr auftreten, ob es noch Tickets gibt und anderes Wissenswertes haben wir im Folgenden zusammengefasst.