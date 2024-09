Sie können sich damit „nicht mehr identifizieren“ Neue Fraktionsgemeinschaft spaltet FDP in Schmelz – Austritte aus Vorstand und Ortsverband

Es ist schon länger her, dass der Schmelzer Gemeinderat von so vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern besucht wurde, wie auf der jüngsten Sitzung im Ratssaal des Schmelzer Rathauses. Und es dürfte auch schon länger her sein, dass eine dortige Ankündigung solche turbulenten Auswirkungen nach sich gezogen hat, wie die dort verkündete Bildung einer Fraktionsgemeinschaft zwischen der CDU und dem FDP-Einzelvertreter Uwe Petry.