Aufwertung für Mensch und Natur Große Pläne für den Engelgrundweiher – Gemeinde Schmelz will ein neues Naherholungsgebiet schaffen

„Es soll ein Naherholungsgebiet werden, das seinen Namen auch wirklich verdient hat.“ Es sind durchaus ehrgeizige Pläne, die der Schmelzer Bürgermeister Wolfram Lang in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorgestellt hat. In naher Zukunft will die Gemeinde das Gebiet um den in Hüttersdorf gelegenen Engelgrundweiher aufwendig umgestalten und zu einem neuen Naherholungsgebiet für die Menschen aus der Region aufwerten. Doch nicht nur touristisch, auch in ökologischer Hinsicht soll sich einiges am sonst so idyllischen Weiher ändern.