Schmelz Ein warmer Sommer naht und die Gemeinde Schmelz möchte das Heidebad rechtzeitig öffnen. Nur der Gemeinderat muss noch zustimmen.

Eine Arbeitsgruppe im Schmelzer Rathaus hat sich in mehreren Besprechungen mit den Möglichkeiten der Öffnung des Heidebades unter den Pandemiebedingungen beschäftigt. In dem entstandenen Konzept plant die Gemeindeverwaltung die Aufnahme des Schwimmbetriebes zu Beginn der Sommerferien.

„Die Sicherheit der Bevölkerung steht für mich an erster Stelle, der Badespaß muss sich dem Infektionsschutz unterordnen“, sagte Bürgermeister Wolfram Lang. Das Konzept sieht etwa vor, das Bad in mehreren Schichten für den Schwimmbetrieb zu öffnen. In den jeweils rund zweistündigen Schichten können zeitgleich etwa 150 Personen ins Bad. Nach jeder Schicht erfolgen Desinfektionsmaßnahmen. Die Eintrittskarten müssen online vorbestellt werden.