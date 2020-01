Mobiler Blitzer : Mobiler Blitzer soll Raser stoppen

Schmelz Autofahrer, die mit 100 Stundenkilometern durch den Ort rasen? Das kommt in der Gemeinde Schmelz offenbar nicht selten vor. Nun schafft die Gemeinde einen mobilen Blitzer an.

Und nicht nur die Trierer Straße ist betroffen. In der Primsweiler Straße in Hüttersdorf wurden aus Richtung Körprich kommend in einer Woche 12 611 Fahrzeuge gemessen. Hier lag die Höchstgeschwindigkeit bei 93 Stundenkilometern, mit Geschwindigkeitsübertretungen bei 2717 Fahrzeugen. In Gegenrichtung waren 19 059 Fahrzeuge erfasst worden. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier sogar 99 Stundenkilometer, wobei insgesamt 6211 Fahrzeuge innerhalb einer Woche die zulässige Geschwindigkeit übertreten hatten.