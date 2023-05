Nach dem ersten Meistertitel seit 61 Jahren Michelbachs Meister-Zug hat keine Bremsen

Der Schlusspfiff war der Startschuss zu einem wahren Feier-Marathon mit vielen Stationen: Nachdem sich die Fußballer des TuS Michelbach am Mittwoch durch einen souveränen 7:0-Erfolg bei den SF Thailen vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A Hochwald sicherten, gab es für den Party-Zug kein Halten mehr. „Wir haben zuerst in Thailen gefeiert, dann bis zum frühen Morgen bei uns im Clubheim. Anschließend ging es mit einem Traktor durchs Dorf und aufs Feuerwehrfest, ehe wir am Donnerstagmittag zum Schmelzer Schmackes weitergezogen sind“, verriet TuS-Spielertrainer Yannick Gard am Freitagmorgen. „Heute ist eigentlich eine Pause angesagt, aber ich denke, die meisten der Jungs landen dann doch wieder auf dem Schmackes“, ergänzte der 31-Jährige grinsend.