Patrick Kallus macht die Arbeit als Trainer des SC Primsweiler sichtlich Spaß, und der Verein ist zufrieden mit ihm – auch wenn sich die Anstrengungen noch nicht so wie gewünscht in den Ergebnissen niederschlagen. In der vergangenen Saison feierte der SCP bis zum Abbruch in sieben Spielen nur einen Sieg – das war aber ein schöner Nadelstich gegen einen Lokalrivalen. Foto: FNS Foto: FNS