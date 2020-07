Lehr- und Schaugarten : Und am Sonntag an die Mühle

Und am Sonntag an die Mühle

Schmelz Ein Rundgang durch das Kulturzentrum mit Mühlrad lohnt sich.

In den Monaten Mai bis Oktober finden an jedem ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr Führungen durch das Kulturzentrum Bettinger Mühle und den dazugehörigen Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten in Schmelz statt. Im September wegen des Kunsthandwerkermarktes am 2. Sonntag.