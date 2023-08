Freiwilligendienst im Ausland „Ich suche immer irgendwie das Gegenteil von Zuhause“ – Warum es einen Saarländer vom Dorf in die griechische Metropole verschlägt

Das Wetter stimmt schon einmal: Schwül-heiß brennt die Sonne auf den Platz, auf dem sich Philipp Thewes für das Foto mit unserer Zeitung hinstellt. Was anderen bereits beim Zuschauen die Schweißperlen ins Gesicht treiben würde, lässt den 18-jährigen Saarländer hingegen zufrieden lächeln. Vielleicht ist es aber auch die Vorfreude auf den knapp einjährigen Aufenthalt in dem Land, dessen blau-weiß-gestreifte Flagge Thewes sichtbar stolz in den Händen hält – und in dessen Hauptstadt er seinen Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) ab den kommenden Tagen leisten will.