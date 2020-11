Bettinger Mühle : Frisches Brot vom Mühlenbäcker

Schmelz Mmh lecker, man kann es schon riechen. Das Mühlenbrot ist heiß begehrt, unbedingt vorbestellen.

Frisches Mühlenbrot beim Backtag an der Bettinger Mühle gibt es am Samstag, 7. November. An diesem Tag findet wieder der monatliche Backtag an der Bettinger Mühle in Schmelz, Hüttersdorfer Str. 29, statt. Der Mühlenbäcker bereitet die Sauerteigbrote wie zu Müllers Zeiten im Original-Steinbackofen zu, der mit Buchenholz befeuert wird. Das Mühlenbrot wird von 8 Uhr bis 12 Uhr angeboten. Vorbestellungen werden bis Freitag, 6. November, 12 Uhr im Mühlenbüro, Tel. (0 68 87) 88 86 54 oder per Mail an muehlenverein-schmelz@t-online.de entgegen genommen.