Schmelz Forscher kartieren den Wald der Zukunft

„Was im vergangenen Jahr in drei der von Boch’schen Forstbetriebe (Hausbach, Britten und Saarhölzbach) mit dem BioWild-Projekt der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft Deutschland (ANW) begonnen hatte, wird natürlich fortgesetzt.“ Aber der Vorsitzende der ANW-Landesgruppe Saarland, Gangolf Rammo, hatte jetzt auch gute Gründe dafür parat, warum er die SZ diesmal in den Gemeindewald von Schmelz eingeladen hatte. „Alle unsere Wälder müssen in Zeiten des Klimawandels stabiler werden als bisher.“ Um das wissenschaftlich zu untersuchen, habe bereits Ende Juli das Projektteam „Waldvegetation“ der HAWK Göttingen eine Rundreise durch die verschiedenen Waldregionen Deutschlands gestartet. Ziel sei die Erfassung der Waldbodenvegetation auf 98 neu ausgewiesenen Flächen im Projekt Wild –Wald–Innovation (WiWaldI) bis Ende August 2024.