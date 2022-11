Ausbildung bei der Feuerwehr : Schmelzer Feuerwehrleute bilden sich fort

Schmelz 23 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schmelz haben den ersten Teil der Ausbildung zur Truppfrau und zum Truppmann absolviert. Die Ausbildung wird landesweit einheitlich durchgeführt, heißt es in der Mitteilung der Schmelzer Feuerwehr.

Neben dem Einsatz von Online-Unterricht wurden auch Ausbildungsinhalte in der Praxis vermittelt, darunter Erste Hilfe, Gerätekunde, technische Hilfeleistung, Rechtsgrundlagen und vieles mehr. Alle Teilnehmer mussten nach acht Online-Schulungen und drei praktischen Einheiten (insgesamt zirka 40 Stunden) das Erlernte in einer Prüfung bestätigen – in allen Fällen mit Erfolg. Somit stehen für die Einsatzabteilungen der Löschbezirke Schmelz, Hüttersdorf, Limbach und Michelbach weitere Einsatzkräfte zur Verfügung.

Als nächste Ausbildungen stehen nun der Truppfrau und -mann Teil 2 und der Truppführerin und Truppführer an, um die Lerninhalte weiter zu vertiefen und weitere Ausbildungsinhalte zu erlernen. Diese Ausbildungen – genauso wie Truppmann und -frau Teil 1 – finden seit Jahren in einer Kooperation mit der Feuerwehr Lebach statt, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Ein Dank gehe dabei an die Ausbildungsbeauftragten der Wehren in Lebach und Schmelz sowie an alle Ausbilder.