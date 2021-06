Feuerwehr aus Hüttersdorf, Schmelz und Limbach in Einsatz : Gasalarm in Hütterdorf

Gasalarm am Samstagabend in Hüttersdorf: Anwohner in der Höchststraße registrierten gegen 21.30 Uhr starken Gasgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus Hüttersdorf, Schmelz und Limbach rückten an und sicherten den Gefahrenherd mit Hilfe der Polizei weiträumig ab. Darüber hinaus wurden alle Vorkehrungen für einen möglichen Löscheinsatz getroffen. Entwarnung gab es dann aber durch die Experten des Energieversorgers. Ihre Messungen ergaben, dass kein explosives Gasgemisch vorhanden war. Weitere Überprüfungen zeigten, dass auch kein Leck an den Gasleitungen bestand. Nachdem die „Gefahr“ gebannt war und da keine Explosionsgefahr bestand, konnten die Anwohner das Gebäude wieder betreten und die Einsatzkräfte nach gut einer Stunde wieder abrücken. rup/ Foto: Rolf Ruppenthal/ 13. Juni 2021 Foto: Ruppenthal