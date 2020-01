Großeinsatz : Feuerwehr löscht Wohnhaus-Brand in Schmelz

Schmelz Zum Glück platzte durch die Hitze eine Wasserleitung, sodass ein Vollbrand verhindert werden konnte.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am gestrigen Donnerstag (16.1.) in einem Wohnhaus in Schmelz ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brach das Feuer nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 17.05 Uhr im Keller des mehrgeschossigen Hauses in der Goldbacher Straße aus. Personen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus auf.