Schmelz : Fahrer flüchtet nach Unfall auf Parkplatz in Schmelz

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Schmelz Am Donnerstag, den 29. Juli, wurde in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12:20 Uhr, in Schmelz, Hüttersdorfer Straße, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein geparktes schwarzes Autoauf der rechten Seite vermutlich durch ein größeres Fahrzeug beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das schadenverursachende Fahrzeug könnte ein größeres Fahrzeug oder ein Lastkraftwagen gewesen sein. Die genauere Unfallörtlichkeit befindet sich in der Nähe der Laderampe des Lebensmittel-Marktes.