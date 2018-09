später lesen Kabarett-Abend in der Kirche in Schmelz-Limbach Kabarett-Abend mit Willibert Pauels Teilen

Twittern







Einen Kabarett-Abend mit Willibert Pauels erwartet die Besucher am Freitag, 28. September, 19 Uhr, in der Alten Kirche in Schmelz-Limbach. Willibert Pauels ist ein durch Funk und Fernsehen bekannter Kabarettist, Sänger, Gitarrist und katholischer Diakon. red