Premiere in Schmelz : Mittelalterliches Markttreiben an der Bettinger Mühle

Die Bettinger Mühle bei Schmelz aus der Vogelperspektive, das Areal bildet die Kulisse für den ersten Mittelaltermarkt. Foto: Ruppenthal

Schmelz Handwerker, Heerlager und eine Feuershow erwarten die Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende in Schmelz.

Mit mittelalterlicher Kurzweil lockt der erste Mittelaltermarkt an die Bettinger Mühle – vom Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober. „Der Verein Historische Märkte und Feste lädt die Besucher ein, für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen“, kündigt Frank Alt für den Verein an. Die Besucher können Eintauchen in eine längst vergangene Zeit.

Es ist der erste Mittelaltermarkt, der an der Bettinger Mühle seine Pforten öffnet, berichtet der Verein: Mittendrin statt nur dabei, hier soll jeder Einzelne zu einem Teil des Marktes werden

Die einzigartige Naturkulisse um das historische Mühlengebäude wird durch zahlreiche Händler, Handwerker, Tavernen, Brätereyen, Suppen- und Garküchen in ein mittelalterliches Dorf verwandelt. Viele Heerlager heißen die Gäste willkommen und vermitteln das Lagerleben einer längst vergangenen Epoche. Handwerker werden vor Ort ihre traditionellen Gewerke präsentieren, so dass der Besucher noch tiefer in die damalige Zeit eintauchen kann. Gaukler, Artisten, Tanzweiber und Musikanten werden das Publikum um und auf der Bühne unterhalten. Feuerartisten werden dem Publikum mächtig einheizen. Am Freitag wird es „einen kleinen Schnuppertag mit abgestecktem Programm“ geben, berichtet Frank Alt. Am Samstag gegen 14 Uhr steht die offizielle Eröffnung unter der Schirmherrschaft des Schmelzer Bürgermeisters Wolfram Lang an.

Wie schon beim vergangenen Metfest wird es am Samstag in Anschluss an den Mittelaltermarkt nach der Feuershow eine Mittelalter-Tanzparty in der Scheune geben – allerdings mit gesondertem Eintritt. Das genaue Programm des Marktes ist in den sozialen Medien sowie auf Tafeln vor Ort einsehbar.

Die Marktöffnungszeiten sind wie folgt: Am Freitag ist er von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Eintrittspreise sind wie folgt: Am Freitag beträgt der Eintritt für alle fünf Euro, bis zum Schwertmaß ist der Eintritt frei. Am Samstag und am Sonntag gilt ebenfalls bis Schwertmaß Eintritt frei, bis 15 Jahre kostet der Eintritt fünf Euro, ab 16 Jahre sieben Euro; Gewandete zahlen auch nur fünf Euro.