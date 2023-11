Schmelz Engagierte beim Stadtradeln der Gemeinde ausgezeichnet

Schmelz · Gemeinsam mit dem Landkreis Saarlouis war die Gemeinde Schmelz in diesem Jahr bereits zum achten Mal Teil der Kampagne „Stadtradeln“. Ziel des Stadtradelns ist es, im dreiwöchigen Aktionszeitraum so oft wie möglich auf das Auto zu verzichten und stattdessen, sowohl privat als auch beruflich, das Fahrrad zu nutzen, erläutert die Gemeinde Schmelz in ihrer Mitteilung.

05.11.2023, 16:11 Uhr

Die Gemeinde Schmelz ehrte im Rahmen einer kleinen Feierstunde zwei erfolgreiche Teams des Stadtradelns – hier im Bild: Bürgermeister Wolfram Lang mit Vertretern des Teams Gemeinschaftsschule Schmelz. Foto: Anna Pusse​ Foto: Anna Pusse​