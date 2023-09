Energiewende im Saarland Steigende Nachfrage – Wie Schmelz den Solarenergie-Ausbau in Zukunft steuern will

Bis Ende 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am saarländischen Stromverbrauch bei mindestens 40 Prozent liegen. So hat es sich die saarländische Landesregierung in ihrem „Energiefahrplan 2030“ zum Ziel gesetzt. In erster Linie soll dies durch einen verstärkten Ausbau der Wind- und Solarenergie erfolgen. Doch was die genaue räumliche Steuerung des Ausbaus betrifft, sind es oft die Kommunen, die gefordert sind – und gerade im Bereich der Photovoltaik zunehmend belastet werden, wie das Beispiel Schmelz zeigt.