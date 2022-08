Wie Kommunen jetzt Energie sparen : Schmelz will Energiekrise auch personell entgegentreten: Energiebeauftragter soll Sparvorgaben kontrollieren

Wie der Gaszähler kennen die Preise an den Energiemärkten derzeit nur eine Richtung: nach oben. In der Gemeinde Schmelz soll jetzt eine eigens eingerichtete Stelle die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in Sachen Energiesparen kontrollieren. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Serie Schmelz Um die Umsetzung der gesetzlichen Sparvorgaben in Sachen Energie kontrollieren zu können, will die Gemeinde Schmelz eine eigene Stelle in ihrem Personalplan schaffen. Doch auch technisch will die Gemeindeverwaltung verhindern, dass in ihren Gebäuden zu stark geheizt wird.