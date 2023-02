Galette de Rois 2023 : Empfang gilt als Zeichen der Freundschaft

Saarlouis Im Rathaus Saarlouis hatte die französische Honorarkonsulin Myriam Bouchon zur „Galette de Rois“ eingeladen.

Dieser Empfang ist ein traditionelles Dankeschön in familiärer Atmosphäre, aber vor allem ein Moment gelebter Deutsch-Französischer Freundschaft in Saarlouis: die Galette des Rois. Nachdem die Feier in den vergangenen Jahren pandemiebedingt entfallen musste, lud Familie Bouchon in diesem Jahr erstmals wieder ins Rathaus, um ihren Gästen hier mit dem beliebten Königskuchen für die gute Zusammenarbeit zu danken, heißt es in dem Bericht der Stadt.