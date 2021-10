Kindertagesstätte : Einweihung der Kita Auf dem Schloss in Schmelz

Ein Blick in die Räume der Kita in Schmelz-Außen. Foto: Gemeinde Schmelz

Schmelz Am Montag, 27. September, hat Bürgermeister Wolfram Lang gemeinsam mit Landrat Patrik Lauer und der Einrichtungsleitung Hannah Casper in einer kleinen Feierrunde die neue Kita Auf dem Schloss eingeweiht, die gestern in Betrieb ging.

Die Kita wurde in der Alten Schule in Außen als Übergangskindergarten im Rahmen der Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder in der Gemeinde Schmelz eingerichtet, bis der geplante Neubau der Kita in Schmelz voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgt ist. Sie liegt im Ortsteil Schmelz-Außen, in einer ruhigen Seitenstraße in Hanglage, die von den Bewohnern liebevoll „Bekkersack“ genannt wird. In den Aufzeichnungen der Schmelzer Heimathefte, ist dazu zu lesen: „… 200 Meter südwestlich des Bückersacks erstreckt sich eine Terrasse, die volksmundlich ‚auf’m Schloß‘ (heute Schloßstraße) genannt wird“ (Schmelzer Heimatheft 29, 2017; Seite 9). Mit Bezugnahme auf diese Überlieferung, erhielt die Einrichtung ihren Namen: Kita Auf dem Schloss.

Derzeit verfügt die Kita über zwei Gruppen mit Platz für insgesamt 22 Krippenkinder (ab der 9. Lebenswoche bis zum 3. Lebensjahr). Die Betreuungszeit der Kinder ist auf zehn Stunden begrenzt, von 7 bis 17 Uhr. In der Einrichtung arbeiten zehn pädagogische Fachkräfte, welche diverse Fort-und Weiterbildungen vorweisen können. Zudem wird das Team durch eine Hauswirtschaftskraft sowie einen Hausmeister ergänzt.

Damit die Räumlichkeiten in der alten Schule den Anforderungen an eine Kindertageseinrichtung entsprechen, wurden bauliche Veränderungen vorgenommen. Die Planung und Ausschreibung der Kita Auf dem Schloss wurden durch das Bauamt der Gemeinde Schmelz und dem Architekturbüro Lauck aus Schmelz durchgeführt. Die Bauleistung wurde von ortsansässigen Firmen erbracht.

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 165 000 Euro. Die Gemeinde erhält sowohl für die Sanierungskosten der Kita Auf dem Schloss, als auch für den Neubau der Kita in Schmelz Zuschüsse durch das Förderprogramm „Förderung von Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sowie für substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen von Kindertageseinrichtungen“ vom Ministerium für Bildung und Kultur und dem Kreisjugendamt Saarlouis.

Zu den baulichen Veränderungen gehört unter anderem die Einrichtung der beiden Krippengruppen „Drachenbande“ und „Kleine Schlossgespenster“ in den ehemaligen Klassenräumen, mit jeweils einem Schlaf- sowie einem Wickelraum. Mit Hilfe von Trockenbauwänden wurden diese beiden ehemaligen Klassenräume unterteilt und somit vier neue Räume geschaffen.

Die Einweihung der Kita: (von links) Gesamtleitung Tatjana Baus, Bürgermeister Wolfram Lang, Einrichtungsleitung Hannah Casper, Landrat Patrik Lauer und Bauleiter Armin Lauck. Foto: Gemeinde Schmelz

Zur Feier des Tages wurde Bürgermeister Wolfram Lang von den Hausmeistern Karl Steuer und Stefan Adam mit einem neuen Namensschild für die KiTa Auf dem Schloss überrascht. Foto: Gemeinde Lebach