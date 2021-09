Einbruch am Sonntag, 5. September : Einbruch in der Nacht in Schmelzer Elektroladen

Einbruch in der Nacht in Schmelzer Elektroladen

Einbruch am Sonntag, 5. September

Lebach In Schmelz ist sind in der Nacht aus einem Geschäft mehrere iPhones gestohlen worden. Dabei verschaffte der Täter sich sehr brachial Zugang zum Laden.

Die Polizei Lebach fahndet nach einen Einbrecher, der in der Nacht auf Sonntag, 5. September, aus einem Elektrogeschäft in Schmelz mehrere iPhones gestohlen hat. Der Täter warf nach Angaben der Polizei mit einem Gullidecken die Scheibe des Laden sein und konnte so eindringen.