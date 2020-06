Schmelz/Lebach Gegen eine ehemals leitende Mitarbeiterin der Gemeinde Schmelz hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken zwischenzeitlich drei Anklagen zum Schöffengericht Saarlouis erhoben. Wie bereits berichtet, soll die Frau, die als „Pädagogische Gesamtleiterin“ der Kommune fristlos gefeuert wurde, etwa Rechnungen für Möbel, Spielgeräte und Geschirr für drei kommunale Kindergärten gefälscht und deren Auszahlung auf ihr Privatkonto veranlasst haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr deshalb, so ihr Sprecher Mario Krah, gewerbsmäßigen Betrug in 17 Fällen und Urkundenfälschung vor. Der Schaden zum Nachteil der Gemeindekasse wird auf über 14 000 Euro beziffert. Die Vorfälle waren im Rathaus aufgefallen. Die Gemeinde erstattete Strafanzeige.

Um gewerbsmäßige Untreue geht es auch in einer zweiten Anklage. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Frau als Vorsitzende eines Grundschul-Fördervereins in einem Lebacher Stadtteil sich selbst aus der Vereinskasse bedient haben. Demnach habe sie im März 2020, also nach ihrem Rauswurf in Schmelz, 2000 Euro auf ein Privatkonto überwiesen.