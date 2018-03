Dornenkronen-Reliquie zu sehen

Ein kleiner Splitter auf Goldbrokat unter Bergkristall, versiegelt für die Ewigkeit in einer silbernen Kapsel – was wie ein winziges Stückchen Holz aussieht, soll aus der Dornenkrone Jesu Christi stammen. Die Dornenkronen-Reliquie ist die einzige im ganzen Bistum Trier und kann am Karfreitag, 30. März, von 9 bis 21 Uhr in der kleinen Kapelle in Primsweiler bestaunt werden. „Zur stillen Verehrung“ stellt Norman Turner das kostbare Reliquiar nun schon seit vielen Jahren immer am Karfreitag aus. Seine kleine Hauskapelle mit dem liebevoll geschmückten Altar und den hölzernen Ikonen an der Wand öffnet dann ihre Pforten für Besucher und gibt ihre Schätze preis. Besichtigung am Karfreitag von 9 bis 21 Uhr, Böschenstraße 11, Primsweiler. Eintritt kostenlos, Spenden kommen der Mission zu Gute.