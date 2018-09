Das Energie-Effizienz-Netzwerk des Landkreises Saarlouis lädt für Donnerstag, 20. September, 18 Uhr, ins Alte Zollhaus Schmelz ein: Was gut ist gegen Kälte, ist auch gut gegen Hitze. Und Keine Angst vor Fassadenbränden.

Die Energieberater Patrick Müller und Alexander Kohl erläutern die Vorteile einer Gebäudedämmung und wie man Pfusch am Bau entgegenwirkt.

Die Sommer werden immer wärmer, die Winter extremer! Eine Gebäudedämmung ist für beides gerüstet. Sie erspart die Klimaanlage im Sommer und verschafft mollige Wärme im Winter ohne hohe Energiekosten.

Die Energieberater geben Tipps zu Förderungen und dazu, welche Dämmung die richtige ist. Alexander Kohl nimmt die Angst vor Fassadenbränden und erläutert, warum Brände wie der in London bei uns nicht passieren können. Die Feuerwehr Schmelz zeigt in einem Brandversuch, warum die Fassade nicht so schnell brennt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gemeinde Schmelz, dem Energieberater Patrick Müller und dem Brandschutzsachverständigen Alexander Kohl sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schmelz im Rahmen der Aktionswoche statt.