Kegeln KSC möchte die tolle Erfahrung wiederholen

Können die Kegler des KSC Hüttersdorf in der Anfang September beginnenden Spielzeit an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte anknüpfen? Die Hüttersdorfer wurden in der vergangenen Spielzeit Dritter in der Bundesliga – und qualifizierten sich erstmals für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft (Play-Offs). In der belegte der KSC zwar den vierten und letzten Platz – dennoch waren die Kegler glücklich mit diesem Abschneiden. „Das war eine tolle Erfahrung, die wir gerne wiederholen würden“, sagt Hüttersdorfs Mannschaftsführer Holger Hamm.