Kegeln Der KSC Hüttersdorf verpasst zum Abschluss den Sprung auf Rang drei

Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf haben die Endrunde um die deutsche Meisterschaft („Play-Offs“) auf Rang vier beendet. Am letzten Spieltag der Meisterrunde landete der KSC am Samstag auf der Bahn von Titelverteidiger SK Heiligenhaus auf dem letzten Platz unter den vier „Play-Off“-Teilnehmern. Hüttersdorf war als Vierter punktgleich mit dem Tabellendritten SG Düsseldorfer Kegler in das Saisonfinale gegangen. Rang drei in der Endabrechnung war das Ziel des Vereins.