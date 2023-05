Fußball Bülcan sorgt für Freudentaumel beim 1. FC Schmelz

Schmelz · Am Mittwoch gab es lange Gesichter, am Sonntag Freudentaumel: Der 1. FC Schmelz hat sich durch den 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die SF Bachem-Rimlingen im zweiten Anlauf den Titelgewinn in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern gesichert.

22.05.2023, 15:07 Uhr

Schmelzer Meister-Jubel: Der 1. FC hat sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga Merzig-Wadern gesichert. Foto: Ruppenthal

Von Philipp Semmler

Vier Tage zuvor hätte der Spitzenreiter mit einem Sieg beim FC Beckingen über die Ziellinie gehen können, doch dort verlor die Mannschaft von Spielertrainer Timo Staroscik mit 1:3. Umso größer war der Jubel, dass der zweite Matchball verwandelt wurde.