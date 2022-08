Dittgen begrüßt 13 neue Azubis : Traditionsunternehmen Dittgen lädt neue Azubis zum Kennenlernen ein

Beim Grillfest konnten sich die 13 neuen Auszubildenen bei Dittgen/Basis schon vor Ausbildungsbeginn sowohl untereinander als auch ihren neuen Arbeitgeber kennenlernen. Foto: Guido Herrmann

Schmelz Noch bevor in diesem Jahr die Sommerferien angefangen haben, hatte das Bauunternehmen Dittgen aus Schmelz seine 13 neuen Auszubildenden, die am 1. August dort in ihr Berufsleben gestartet sind, zur offiziellen Begrüßung auf das Firmengelände eingeladen.

Zum Kennenlernen kamen viele gemeinsam mit ihren Familien, und auch die Geschäftsführer Matthias Juchem und Marco Reiter sowie der Geschäftsführer von Basis und Trans, Martin Schäfer, waren dabei. Sie alle begrüßten den Nachwuchs in Schmelz und betonten, wie froh sie seien, dass gerade im gewerblichen Bereich in diesem Jahr so viele Auszubildende für Dittgen und Basis gewonnen werden konnten. Ganz besonders stolz sei das Unternehmen darüber, dass mit Lina Herrmann zum ersten Mal eine weibliche Auszubildende im Bereich Straßenbau eingestellt werden konnte, heißt es in der Pressemitteilung der Firma.