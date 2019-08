Bürgermeister Schmelz : Der dienstälteste Bürgermeister im Land geht

Bürgermeister Armin Emanuel geht in den Ruhestand. In der konstituierenden Sitzung des neuen Schmelzer Gemeinderates überreichte Beigeordnete Sandra Quinten ihm die Ruhestandsurkunde. Foto: Dieter Lorig

Schmelz „Es war mir große Ehre und Freude“ – Armin Emanuel (SPD) war mehr als 28 Jahren der Verwaltungschef der Gemeinde Schmelz.

Bürgermeister Armin Emanuel geht in Ruhestand. Die Ära des dienstältesten Bürgermeisters im Saarland endet mit Ablauf des Monats September. Mehr als 28 Jahre war Armin Emanuel (SPD) Bürgermeister der heute 16 000 Einwohner zählenden Gemeinde Schmelz. Seine Pensionierungsurkunde hat er bereits erhalten. Sandra Quinten (SPD), neu gewählte erste Beigeordnete, überreichte sie dem 61-Jährigen auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, die kürzlich stattfand.

Überrascht wurde Emanuel in der Sitzung von der neuen zweiten Beigeordneten Rosi Grewenig (Linke). „Ich danke dir, du bist ein toller Mensch, ich liebe dich“, sagte die Rentnerin dem Bürgermeister zum Abschied.

Bereits im Herbst 2018 hatte Emanuel öffentlich bekannt gegeben: „Ich werde mich nicht mehr um das Amt des Bürgermeisters bewerben“. Er begründete seinen Entschluss damit, dass er im Falle seiner Wiederwahl nur noch bis zu seinem 65. Lebensjahr Bürgermeister geblieben wäre. „Dann hätten die Bürger 2022 erneut über die Besetzung des Verwaltungschefs in unserer Gemeinde in einer Wahl entscheiden müssen“, erläuterte Emanuel. Der hohe organisatorische und finanzielle Aufwand hierfür erschien im nicht vertretbar.

Deshalb wählte er den Weg in den vorzeitigen Ruhestand. „Es war mir eine große Ehre und Freude, so lange für unsere Gemeinde zu arbeiten und mich immer wieder für die Belange der Bürger einsetzen zu können“, sagte Emanuel sichtlich bewegt in der letzten Gemeinderatssitzung unter seiner Leitung.