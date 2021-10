Brotbacktage in Schmelz : Leckeres Mühlenbrot an der Bettinger Mühle

Schmelz Endlich gibt es wieder Brot: das Mühlenbrot aus dem Steinbackofen in Schmelz. Am ersten Samstag im November ist es soweit!

Am Samstag, 6. November ist es wieder so weit: Der monatliche Backtag an der Bettinger Mühle in Schmelz (Hüttersdorfer Str. 29) findet statt und der Mühlenbäcker bereitet im originalen und mit Buchenholz befeuerten Steinbackofen die Sauerteigbrote zu. Von 8 bis 12 Uhr werden die Mühlenbrote angeboten.