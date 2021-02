Wandern : Saarwaldverein Schmelz stellt seinen Wanderplan 2021 vor

Schmelz Der Saarwaldverein Schmelz hat seinen Wanderplan 2021 präsentiert. Auf 88 Seiten wird über den Verein und die geplanten rund 50 geführten Wanderungen berichtet. Die Druckversion ist kostenfrei beim Verein und bei den bekannten Stellen (Rathaus, Kreissparkasse, Volksbank und in vielen Geschäften) erhältlich.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erscheint der Wanderplan wohl wissend, dass sich die Termine kurzfristig an die jeweiligen Auflagen anpassen müssen. Folgende geplante Wanderungen in den ersten März-Wochen mussten bereits coronabedingt abgesagt werden: die Dienstagswanderung am 2. März, die Kapellenrunde durch die saarländische Schweiz am 7. März sowie die „Raus-in-die-Natur-Wanderung“ am 14. März.