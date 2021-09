Brand in einem Mehrfamilienhaus : Mehrere Haustiere sterben bei Feuer in Hütterdorf (mit Bildergalerie)

Schmelz In Hüttersdorf hat es am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Was das Feuer auslöste, ist derzeit noch unklar.

Bei einem Feuer in der Höchststraße in Hüttersdorf wurde ein Mehrfamilienhaus am Donnerstag schwer beschädigt. Um 11.15 Uhr war das Feuer im ersten Obergeschoss des Anwesens ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung in Flammen, und das Feuer drohte bereits auf den Dachstuhl überzugreifen. 25 Feuerwehrleute aus allen Löschbezirken der Feuerwehr Schmelz waren im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen, bevor ein ausgedehnter Dachstuhlbrand entstand. Trotzdem blieb es bei einem erheblichen Sachschaden.

Der Hausbesitzer und die Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Rettungsdienst untersuchte die Personen vor Ort, beide lehnten eine Einweisung in eine Klinik ab.

