Elektrofestival : Heidebeat-Festival im Schmelzer Heidebad feiert erfolgreiche Premiere (mit Bildergalerie)

Schmelz Große Feier im Heidebad in Schmelz: Dort hat gestern das Elektrofestival Heidebeat Premiere gefeiert. Die besten Bilder und Eindrücke der Festival-Premiere mit internationalen Top-Acts.

„Da vorne spielt Pretty Pink, die war schon auf der Mainstage beim Tomorrowland. Die ist aus Leipzig und hat uns direkt zugesagt. Sie spielt am Mittag, weil sie am Abend noch einen Auftritt woanders hat. Aber ein Top Act wenn die Sonne noch scheint, das klappt super“, sagt er stolz. Tomorrowland, das größte Elektro-Musikfestival der Welt… das sagt den Fans etwas. Und Heidebeat wird ihnen bald etwas sagen, denn die 1200 werden Werbung machen.

Eine zweite Area bietet Musik von lokalen DJs, zeitgleich, und ohne das sich die beiden nur einen Steinwurf voneinander entfernten Zonen mit ihrer unterschiedlichen Musik stören – professionelle Akustik. Nur der Wein geht plötzlich aus, aber weil Samstag ist, schickt das Orga-Team schnell mal ein paar Leute in umliegende Märkte. Auch andere Getränke und Eiswürfel müssen nachgekauft werden. „Da fehlen uns halt die Erfahrungswerte“, sagt Yannick Gard und ist sich sicher, dass man das bei der Neuauflage besser einschätzen kann. Überall im Bad stehen Sofas und Sessel, urgemütlich kann man es sich machen. Die hat der Verein in Kleinanzeigen aufgespürt und dort abgeholt, wo sie verschenkt wurden.

Sechs Monate dauerte die Beschaffung, auch ein Klavier haben sie abgestaubt und ins Heidebad gestellt. Die Atmosphäre war chillig, tiefentspannt und urgemütlich. Faire Preise und ein müllarmes Konzept gab es obendrauf. Getränke waren billiger als bei umliegenden Stadtfesten, das Minimalmüll-Konzept hatte den Plan, mit einem einzigen Abfallcontainer auszukommen und schaffte das auch. DJ Dominik Eulberg, der zweite Top Act, sagte für Schmelz einen Auftritt in Istanbul ab, kam mit verletzter Zehe und spielte trotzdem. Der DJ und studierte Biologe wollte sogar noch eine Fledermausexkursion nach seinem Konzert anbieten, das scheiterte an der verletzten Zehe. Sonst hätte es mit dem Publikum noch eine Exkursion im Schmelzer Wald gegeben. So viel Flair steckt an, wären Karten für 2023 schon am Wochenende angeboten worden, sie wären gekauft worden. Viele Festivalgäste hatten schon danach gefragt.