Vize-Weltmeister aus Schnelz Bis an die körperliche Grenzen – und darüber hinaus

Zehn Kilometer laufen, 150 Kilometer Rad fahren und noch einmal 30 Kilometer laufen. Als Benjamin Irsch nach über sieben Stunden das Ziel beim „Powerman“ im schweizerischen Zofingen erreicht, fällt dem 40-jährigen Schmelzer „ein Riesenstein vom Herzen“. Bei den Weltmeisterschaften über die Duathlon-Langdistanz war er am Sonntag bis an seine körperlichen Grenzen und darüber hinaus gegangen. „Es war das bisher Größte und Härteste, was ich je erlebt habe“, hält Irsch fest – doch die Strapazen sollten sich lohnen. Der Sportler vom RV Möve Schmelz feierte im Kanton Aargau den größten Erfolg seiner Karriere: Vize-Weltmeister in der Altersklasse M 40.