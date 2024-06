Spezialität aus Berlin „Icke“ bietet Hauptstadt-Kultgericht in Schmelz an

Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es so schön, und bei „Icke“ in Schmelz kann bei jeder Bestellung zwischen einer saarländischen Rostwurst und einer echten Berliner Bratwurst für die Currywurst gewählt werden – mit oder ohne Hülle. Die Hülle macht die Wurst richtig knackig. Seit einem Jahr bietet Patrick Rösner in seinem Imbisswagen die Streetfood-Spezialitäten seiner Berliner Heimat an. Die Wurst für die echte Berliner Currywurst importiert er direkt aus Berlin, nur so darf sie auch in Schmelz den berühmten Namen tragen, ansonsten arbeitet er mit einer regionalen Metzgerei zusammen.