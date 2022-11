Schmelz Ein Wohnhaus in Schmelz ist Dieben zum Opfer gefallen.

Unbekannte haben sich in der Trierer Straße in Schmelz über die Kellertür Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Dort haben sie sämtliche Räume durchsucht, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Der Einbruch hat sich zwischen Donnerstag und Samstag zugetragen. Was genau erbeutet wurde, ist nicht bekannt.