Firma Meiser : Eine Schnitzeljagd zum Ausbildungsstart

Schmelz Die Firma Meiser in Schmelz begrüßte ihre neuen Auszubildenden. Mit einer Schnitzeljagd!

Der erste Tag im Berufsleben. Erstmal gilt es, sich einen Überblick verschaffen, das ist das Wichtigste. Deshalb starten die jungen Leute mit einer Schnitzeljagd in ihren ersten Arbeitstag bei der Firma Meiser in Schmelz.

Gleich nach einer kurzen Einführung und der Begrüßung durch Geschäftsführer Wolfgang Schell und Ausbildungsleiterin Claudia Wagner geht es los. Vorbereitet wurde der Parcours quer über das Firmengelände von den älteren Azubis. In drei Gruppen wird das Werksgelände erkundet. Insgesamt elf Stationen schicken die Kleingruppen durch fast alle Abteilung. Von der Produktion zum Betriebsrestaurant, von der Verwaltung in die Stahlbearbeitung. An jedem Zwischenstopp gibt es einen neuen Briefumschlag mit dem nächsten Ziel. So lernen sich die Gruppen kennen und finden sich nach und nach zurecht.