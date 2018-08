Bedrohung mit Schusswaffe in Schmelz

Ein 38-jähriger Mann aus Weiskirchen hat am Sonntag gegen 4.30 Uhr bei einem Streit in Hüttersdorf mit einer Waffe gedroht. Laut Polizei war es vor einer Gaststätte in der Primsweilerstraße zu der Auseinandersetzung gekommen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits aufgelöst. Den Beamten wurde geschildert, dass er im Verlaufe des Streites sein Auto holen war, dort ausstieg und dann mit einer schwarzen Pistole auf seinen Kontrahenten, einen 22-jährigen Mann aus Schmelz zielte. Zuvor hätte er die Waffe erkennbar durchgeladen. Der Kontrahent ging auf den Tatverdächtigen zu und konnte ihm in einem Gerangel die Waffe entreißen und zur Seite werfen. Danach sei der Tatverdächtige geflüchtet. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Die Waffe konnte sichergestellt werden. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Es wurden mehrere Anzeigen gegen den Tatverdächtigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.