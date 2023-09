Open-Air-Kino in Schmelz Bestseller-Autor zu Gast bei Fantasy-Tag an Kettelerschule

Schmelz · Das Ketteler-Kino-Open-Air ging am Freitag in seine zweite Runde. Doch bevor es mit dem Film „Super Mario Bros.“ auf dem Schulhof losging, konnten sich die Schüler an zahlreichen Aktionen rund um die Themen Fantasy und Superhelden austoben. Auch eine Fragerunde mit einem Bestseller-Autor stand auf dem Programm.

28.09.2023, 13:55 Uhr

So kreativ waren die Kettelerschüler am Fantasy-Tag 18 Bilder Foto: Hagen Gillet

Das Ketteler-Kino-Open-Air hat für seine zweite Auflage mehr als einen draufgesetzt und sich seit dem vergangenen Jahr zu einem riesigen Fantasy-Event gewandelt. Der Tag stand für die Schmelzer Gemeinschaftsschule und den umliegenden Grundschulen ab dem Nachmittag bis in die Abendstunden ganz im Zeichen von Fantasy und Superhelden. Zwischen 400 und 500 Besucher waren gekommen. Den Anfang der Aktion machte kein Geringerer als der saarländische Bestseller-Autor Markus Heitz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das war am Fantasy-Tag an der Kettelerschule los