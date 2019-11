Der Schmelzer Bürgermeister Armin Lang im SZ-Gespräch : „Ich bin nicht nur Chef der Verwaltung“

Schmelz Die Gemeinde Schmelz hat einen neuen Verwaltungschef: Seit dem 1. Oktober ist Armin Lang (SPD) im Amt. Die SZ wollte wissen, wie die erste Zeit war – und, was er sich für die Zukunft vorgenommen hat.

Hinter ihm liegen bereits ein paar Wochen Arbeit im Rathaus. Was hat er in den ersten Tagen und Wochen gemacht? Lang: „Ich habe mir einen Überblick verschafft. Mich in allen Dienststellen vorgestellt, in den Kindergärten, im Bauhof beispielsweise, aber vor allem führe ich sehr viele Mitarbeitergespräche.“ Das sei sehr zeitintensiv, keine Frage, „aber ich möchte nicht nur mit den jeweiligen Leitungen reden, sondern auch mit den Mitarbeitern“. Er will Anregungen und Kritik des Personals hören. Die Gespräche kämen gut an, „die Mitarbeiter freuen sich, dass sie gehört werden“, erzählt der zweifache Familienvater. Er möchte einen ungefärbten Eindruck bekommen. Eine Bestandsaufnahme von Leitung und Mitarbeitern, die unterschiedliche Aspekte haben. Erst nach den Gesprächen werde er an den Strukturen möglicherweise etwas ändern. „Ich habe schon einiges im Kopf, aber dieses Thema werde ich erst im neuen Jahr angehen“, verrät der 53-Jährige.